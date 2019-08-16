داليا مصطفى في حوارها لصدى البلد: لم أبلغ بموعد بدء تصوير البيت الكبير 3 .. ومرقس عادل مخرج موهوب .. وأؤيد مسلسلات الـ 60 حلقة بشروط

داليا مصطفي توضح أسباب قبول مسلسل حواديت الشانزليزيه

مسلسل حواديت الشانزليزيه خارج الموسم الرمضانى

أتمنى مشاركة زوجي في عمل فني

لدي معايير مهمة منذ دخولي الفن ولا أتخلى عنها



تجربة جديدة تعيشها النجمة داليا مصطفى من خلال مسلسل " حواديت الشانزليزيه الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركنها بطولته إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة لأطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ورصد للحياة الاجتماعية المصرية حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني ، داليا تحدثت لصدي البلد عن أسباب قبولها لهذا العمل خاصة أنها التجربة الأولى للمخرج مرقص عادل في عالم الدراما ، كما تطرقت في الحديث عن ردوج الأفعال التي وصلت اليها عن دورها في مسلسل " قمر هادئ " أمام النجم هاني سلامة وموقفها من السينما وهل هناك عمل فتي يجمع بزوجها الفترة المقبلة .





عبرت النجمة داليا مصطفى عن أسباب قبولها بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه الذى تقوم بتصويره هذه الفترة.



قالت : إن هناك أسبابا عديدة جعلتني أوافق علي هذا العمل أبرزها الشخصية التي رشحت لكي أجسدها خاصة أن شخصية "قسمت"، وهي امرأة رقيقة جدا، تتزوج من شخص تحبه وهو "رياض"، ويجسد شخصيته إياد نصار، وتنتمي لأسرة ثرية فوالدها باشا له مكانة كبيرة، ويحرمها القدر من نعمة الإنجاب، لذا تعيش في موقف نفسي صعب فالعمل يبدأ بمقتل زوجي، وبعد ذلك ترصد أحداث المسلسل الظروف والملابسات التي دفعت الى جريمة القتل.



وأكدت تأييدها لفكرة عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أن المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني لا تنال حقها في المشاهدة وتتعرض لظلم كبير.



وأضافت : "أتوقع أن يحقق مسلسل "حواديت الشانزلزيه" نسبة مشاهدة مرتفعة عندما يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، لأن هناك مجهودا كبيرا بُذل بداية من الكتابة وصولا إلى التمثيل".



مسلسل " حواديت الشانزليزيه الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها بطولته إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة أطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ورصد للحياة الاجتماعية المصرية حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني.



كما قالت الفنانة داليا مصطفى ، ان مرقس عادل مخرج موهوب استطاع أن يثبت نفسه في وقت قصير.



وأضافت "منذ بداية الجلسات التحضيرية لمسلسل حواديت الشانزليزيه، وأنا وجدت فيه شخص موهوب وذكي أيضا شاهدت له أكثر من عمل في السينما فأعجبت بطريقة تفكيره فهناك أكثر من مخرج استطاعوا أن يقدموا أعمال مميزة في أولى تجاربهم".



وتابعت الفنانة داليا مصطفى ان "سيناريو حواديت الشانزليزيه مكتوب بدقة شديدة فتسلسل الأحداث يجعل المشاهد ينتظر الحلقة بفارغ الصبر فمن المتوقع أن يحقق نجاح جماهيري كبير".



وأضافت: "مؤلفا العمل أيمن سليم ونهى سعيد، تمكنا من كتابة عمل فنى رائع بالرغم من أنها التجربة الأولى لهما، فهم يمتلكان خبرة جيدة".



وكشفت النجمة داليا مصطفى عن كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تقوم بتصويره حاليا.



وقالت إن "كواليس المسلسل تتميز بحالة من الحب والتعاون بداية من أول يوم تصوير، ولا ننشغل بالمنافسة بل كل ما يشغل بالنا الخروج بعمل فني قوي يحرص الجمهور على متابعته، كل شخص داخل التصوير يقوم بعمله بشكل دقيق، ففي النهاية العمل يحمل أسماءنا".



وأضافت : "كل الفنانين أصدقائي وأحمل لهم كل الحب والتقدير لأن كل فنان له تاريخ فني ومشرف وقاعدة من الجمهور".



وقالت الفنانة داليا إن مسلسلات ال 60 حلقة أصبحت منتشرة بشكل كبير بين المشاهدين وأصبحوا يفضلونها مؤخرا.



تابعت : كما ذكرت من قبل سيناريو والقصة التي يناقشها العمل والابطال المشاركين هما الذي يجذبان المشاهد ومن وجهة نظري الشخصية اذا توافرت هذه العوامل سيحقق نجاحا كبيرا.



وأضافت:هناك أعمال كثيرة عرضت مؤخرا أما أكثر من 30 حلقة أو أجزاء مسلسل " أبو العروسة " و" الطوفان " وأستطاعا أن يحققا نجاحا كبيرا سواء علي الشاشة أو مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت:الجمهور اصبح لديه وعي في الافضل ويستطيع أن يفصل بين الاعمال الهادفة أو التطويل بدون هدف.



كما أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها لم تبدأ تحضير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير 3" حتى الآن، مؤكدة أنها تواصل تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه".



وأضافت : حتى الآن لم أُبلَّغ من قبل القائمين على العمل بموعد بدء التصوير".



تشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" كل من إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.



العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي وقصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.



أَضافت بانها تحضر لعمل سينمائي جديد سوف تبدأ تصويره بعد الأنتهاء من تصوير مسلسل "حواديت الشانزلزيه".



تابعت :د : لدي فكرة جديدة أحضر لها حاليا وسأبدأ في تنفيذها بعد عيد الاضحي المقبل ، فانا أعتذرت عن عدد كبير من الاعمال السينمائية مؤخرا لانها لا تناسبني فانا لدي معايير مهمة منذ بداية دخولي الفن ولا أتخلي عنها وهي أن الدور والقصة لها هدف لان السينما تستمر مع الفنان ولا أريد ابنائي أن يكرهوا عملي.



عبرت الفنانة داليا مصطفى عن حبها لزوجها النجم شريف سلامة، متمنية أن تشاركه في عمل فني الفترة المقبلة.



وقالت داليا مصطفى لـ "صدى البلد": "لم نشترك حتى الآن في عمل واحد، وأتمنى أن تجمعني العديد من الأعمال بشريف سلامة، فهو فنان كبير وأحب أن أشاهد أدواره دائما"