مجلس إدارة نادي المنيا يعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر تشكيل الأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين للموسم الجديد بقيادة الدكتور يحي كامل مدير القطاع.
ويضم جهاز فريق ( 1999 – 2000 ) ثلاثة مدربين هم: ربيع السيد – محمد خيري – وليد أوشا
بينما يضم فريق ( 2001 – 2002 ) كلا من :
د.عمرو أحمد - أسامة عبدالحكيم – محمد عمر.
ويضم فريق ( 2003 ) كلا من : محمد جاويش – اسماعيل مصطفى – أحمد يحي .
فيما يضم فرق ( 2004 – 2005 ) أحمد ابو بكر – محمود ماهر – أحمد بكر اللورد.
ويتواجد بالقطاع 3 مدربين لحراس المرمى هم : هشام عبدالحليم – محمد يسري – حسن سيد.
بينما يتكون جهاز العلاج الطبيعي من د.محمد علي ، و محمد عباس ، ويتولى د. عصام طلعت مسئولية الأحمال التدريبية .
كما يتولى نجم المنيا السابق سامح وهيب مسئولية المدير الإداري بالقطاع ويعاونه حازم جمال،بينما يشرف هاني صدقي عضو مجلس الإدارة على القطاع مع مشاركته في الإشراف على الفريق الأول.
ويضم جهاز فريق ( 1999 – 2000 ) ثلاثة مدربين هم: ربيع السيد – محمد خيري – وليد أوشا
بينما يضم فريق ( 2001 – 2002 ) كلا من :
د.عمرو أحمد - أسامة عبدالحكيم – محمد عمر.
ويضم فريق ( 2003 ) كلا من : محمد جاويش – اسماعيل مصطفى – أحمد يحي .
فيما يضم فرق ( 2004 – 2005 ) أحمد ابو بكر – محمود ماهر – أحمد بكر اللورد.
ويتواجد بالقطاع 3 مدربين لحراس المرمى هم : هشام عبدالحليم – محمد يسري – حسن سيد.
بينما يتكون جهاز العلاج الطبيعي من د.محمد علي ، و محمد عباس ، ويتولى د. عصام طلعت مسئولية الأحمال التدريبية .
كما يتولى نجم المنيا السابق سامح وهيب مسئولية المدير الإداري بالقطاع ويعاونه حازم جمال،بينما يشرف هاني صدقي عضو مجلس الإدارة على القطاع مع مشاركته في الإشراف على الفريق الأول.