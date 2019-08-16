مصرع شاب وإصابة آخر في بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر

لقي شاب مصرعه و أصيب الأخر أثناء القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع "إسلام، ع ،أ " ٢٢ سنه، وإصابة" شعبان، ع، م" ٣٠ سنه قيامهم القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بقرية العضايمه بمركز اسنا جنوب المحافظة.



تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامة لتتولى التحقيقات.