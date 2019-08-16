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محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:34 ص
صدى البلد
شمس يونس
لقي شاب مصرعه و أصيب الأخر أثناء القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر.

تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع "إسلام، ع ،أ " ٢٢ سنه، وإصابة" شعبان، ع، م" ٣٠ سنه قيامهم القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بقرية العضايمه بمركز اسنا جنوب المحافظة.

تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامة لتتولى التحقيقات.

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