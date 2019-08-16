مصرع شاب وإصابة آخر في بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر

لقي شاب مصرعه و أصيب الأخر أثناء القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بجنوب الأقصر.
تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع "إسلام، ع ،أ " ٢٢ سنه، وإصابة" شعبان، ع، م" ٣٠ سنه قيامهم القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بقرية العضايمه بمركز اسنا جنوب المحافظة.
تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامة لتتولى التحقيقات.
تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع "إسلام، ع ،أ " ٢٢ سنه، وإصابة" شعبان، ع، م" ٣٠ سنه قيامهم القيام بإنشاء بيارة صرف صحي بقرية العضايمه بمركز اسنا جنوب المحافظة.
تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامة لتتولى التحقيقات.