رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

أعلن محمد الكواليني المعلق المصري عن رحيله عن قناة " بي ان سبورتس " مؤكدا أن علاقته التي اعتمدت مع القناة لمدة 8 سنوات انتهت تماما.



وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" ‏بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيرة الرياضية و مجموعة beIN الإعلامية .... انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS "



وأضاف : " ‏جمهورنا العزيز .. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية اخرى .. قريبا !! "



