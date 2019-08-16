رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

أعلن محمد الكواليني المعلق المصري عن رحيله عن قناة " بي ان سبورتس " مؤكدا أن علاقته التي اعتمدت مع القناة لمدة 8 سنوات انتهت تماما.
وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيرة الرياضية و مجموعة beIN الإعلامية .... انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS "
وأضاف : " جمهورنا العزيز .. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية اخرى .. قريبا !! "
وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيرة الرياضية و مجموعة beIN الإعلامية .... انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS "
وأضاف : " جمهورنا العزيز .. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية اخرى .. قريبا !! "