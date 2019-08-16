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رياضة

رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:46 ص
قناة بي ان سبورتس
قناة " بي ان سبورتس
ياسمين تيسير
أعلن محمد الكواليني المعلق المصري عن رحيله عن قناة " بي ان سبورتس " مؤكدا أن علاقته التي اعتمدت مع القناة لمدة 8 سنوات انتهت تماما.

وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" ‏بعد مضي ثماني سنوات بشبكة الجزيرة الرياضية و مجموعة beIN الإعلامية .... انتهاء العلاقة المهنية بيني وبين قناة beIN SPORTS "

وأضاف : " ‏جمهورنا العزيز .. بإذن الله انتظروني في قناة رياضية اخرى .. قريبا !! "

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