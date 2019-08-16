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شاهد ..تيتانيك بالبلدي.. من هنادي مهني ووالدها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
دخل الموسيقار الكبير هاني مهنى وابنته هنادي مهني في مبارزة فنية من خلال العزف والغناء؛ ضمن فقرات برنامج «معكم»؛ للإعلامية منى الشاذلي.

وأدت هنادي خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ مجموعة من الأغاني منها بتونس بيك للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية؛ منوهة أنها لا تجيد غناء الأغاني العربية خاصة أن والدتها فرنسية الجنسية وعاشت فترة كبيرة في الخارج.

مما دفع والدها أن يعزف موسيقى عربية وهي تغني باللغة الأجنبية «أغنية فيلم تيتانيك»؛ واستقبل الجمهور في الاستوديو الدويتو بالتصفيق الحاد.

وشارك هنادي الحلقة والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا وتحدثا سويا عن علاقتهما الأسرية والصداقة التي تربطهما معنا.

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