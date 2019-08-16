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أخبار العالم

6 دول أوروبية مستعدة لاستقبال المهاجرين العالقين في المتوسط

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:01 ص
مهاجرون
مهاجرون
أحمد قاسم
أعلنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلنت روما.

في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الايطالية ماتيو سالفيني الذي كان يسعى الى منع دخول سفينة "أوبن آرمز" التي تحمل المهاجرين الى المياه الايطالية، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لقد أبلغتني دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ بأنها على استعداد لاستقبال المهاجرين".

وأضاف كونتي في رسالته "مرة أخرى، يمد نظراؤنا الأوروبيون لنا يد العون"، منتقدا سالفيني الذي كان يدعو منذ الخميس الماضي رئيس الوزراء الإيطالي إلى التنحي.

وسفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية قبالة جزيرة لامبيدوسا، وأعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي تشغّلها أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء الجزيرة.

قال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة الأربعاء إن طاقم السفينة المؤلف من 19 بحارا يواجه بشكل متزايد صعوبات في احتواء التوترات الناجمة عن ضبابية الوضع والتوتر المسيطر على المهاجرين.

وانتشلت السفينة المهاجرين من قوارب في البحر المتوسط، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الإبحار من ليبيا.

ورفضت إيطاليا ومالطا إعطاء الإذن للسفينة بالرسو في موانئها وإنزال الركاب الموجودين على متنها.

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