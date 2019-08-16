نشرة الفن والفنانين| حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2 وعبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



حقيقة خناقة محمد رمضان وعباس أبو الحسن في كواليس الكنز 2



وصل العداء إلى ذروته بين علي الزيبق (محمد رمضان) وصلاح الكلبي (عباس أبو الحسن) في الجزء الثاني من فيلم الكنز الذي ينافس في موسم عيد الأضحى.



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https://www.elbalad.news/3943138



عبد الرحيم كمال يرد على اتهامه بسرقة "خيال مآته"

رد الكاتب عبد الرحيم كمال على اتهامه بسرقة قصة وفكرة فيلمه الجديد "خيال مأته" من قبل السيناريست نهال سماحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".



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https://www.elbalad.news/3943209



شقيقة رشدي أباظة ضيفة كلام ستات .. السبت

تحل منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة ضيفةً على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم السبت المقبل.



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https://www.elbalad.news/3943075





"محسن حلمى العابر للزمن".. إصدار للقومي للمسرح احتفاء بالمخرج الكبير

يصدر المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ 12، المقرر انطلاقها السبت المقبل، كتابًا بعنوان "محسن حلمى العابر للزمن" تكريما واحتفاء بالمخرج الكبير صاحب الرصيد الغنى فى عدد الأعمال المسرحية التي قام بإخراجها.



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https://www.elbalad.news/3943242



تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بـالعلمين

يحيي المطرب عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس في تمام الثامنة مساء.

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https://www.elbalad.news/3943220

