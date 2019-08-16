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أخبار العالم

أول تعليق من اليابان على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الجديدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:21 ص
صاروخ باليستي كوري
صاروخ باليستي كوري شمالي
أحمد قاسم
قالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

ونقلت وكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية عن بيان أصدرته الحكومة قوله، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة "، مشيرةً إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".

وتعد تلك المرة السادسة التي تنفذ فيها كوريا الشمالية عملية إطلاق صواريخ خلال أسبوعين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ليس سعيدا بالمناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقال "لم أحبها أنا أيضا.. ولا أحب أن أدفع تكاليفها".

كما قلل مجددا من سلسلة التجارب الأخيرة لبيونج يانج، قائلا إن "التجارب الصاروخية كانت كلها قصيرة المدى، لم تكن تجارب للصواريخ الباليستية، لم تكن صواريخ طويلة المدى".

وباشرت واشنطن وسول في وقت سابق تدريبات عسكرية مشتركة، على الرّغم من تحذيرات بيونج يانج التي تعتبر أن هذه المناورات قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ باليستية، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى.

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