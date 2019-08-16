شبه عارية.. مايا دياب بإطلالة تشبه جينيفر لوبيز في الساحل.. صور

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من الصور المطربة اللبنانية مايا دياب، بإطلالة مثيرة أثناء احيائها حفل بالساحل الشمالي منذ قليل.



وظهرت المطربة اللبنانية، مايا دياب، بإطلالة مثيرة للغاية علي طريقة المطربة العالمية جنيفر لوبيز حفلها الأول بمصر بمدينة العلمين الجديد وسط استقبال جماهيري كبير ،وحلت جنيفر لوبيز بإطلالة شبه عارية علي مسرح الحفل بفستان سلوبيت سواريه قصير جدا ومكشوف من جميع أجزاء بجسدها .



وظهرت مايا دياب،بإطلالة مشابهه المطربة جينفر لوبيز، مرتدية ربوبيته سواريه قصير جدا ومكشوف من الجوانب وهو ما كشف عن ساقها بالكامل،واستكملت إطلالتها بإرتداء شال شفاف.