سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الإيرانية بالمغادرة وأمريكا تهدد بمنع دخولها أراضيها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الأنباء: البرنامج الاقتصادي المصري سبب نجاح علاقاتها الخارجية مع السبع الكبار

أمريكا تشن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لـ "داعش" في العراق

بومبيو للحريري: حزب الله يهدد لبنان

الخارجية اليمنية تعلق عمل مكتبها في عدن مؤقتًا

سيول: بيونج يانج أطلقت مقذوفين سقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



ونشرت صحيفة "الأنباء" تحليلًا مطولًا يبرز استراتيجية مصر الخارجية تجاه الدول الغربية، مشيرةً إلى أن مصر تنتهج سياسة تتماشى وطبيعة النظام الدولي الجديد وسبل توزيع القوة داخله، وهو الأمر الذي يتضح نهاية الشهر الجاري من خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول السبع التي ستعقد في فرنسا.



وقالت الصحيفة إن هناك 3 مؤشرات جديدة تحدد طبيعة العلاقات بين القاهرة والأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة في المسار، باعتبار مصر الآن من الاقتصادات الواعدة التي شهدت تقدما كبيرا خاصة في مجال الإصلاحات. أولها هو الاتفاقيات الموقعة بين الدولة المصرية ومسؤولي الدول السبع خلال الزيارات المتبادلة بين الزعماء الغربيين للقاهرة أو العكس خلال الفترات الماضية، ثم فرصة مصر في تدعيم وتعزيز قضايا القارة الأفريقية، وأخيرًا مشاركة الرئيس السيسي التي تعتبر فرصة لعرض خريطة الاستثمارات في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.



وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا أمس، بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، يمنح الأخير الأولى قرضًا بقيمة 350 مليون يورو لتطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، وسبق أن تم توقيع الاتفاقية في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر الماضي.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الولايات المتحدة أعلنت شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي، وذلك بالقرب من مطار القيارة.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المحكمة العليا في جبل طارق سمحت، أمس الخميس، لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع يوليو، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه، بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.



وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية هددت بمنع الناقلة من دخول أراضيها، مشيرةً إلى أنها كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني عن طريق نقل النفط إلى سوريا.



وركزت "الراي" على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حيث أكد الأول التزام واشنطن في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله، مضيفًا: "مستعدون للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل".



وقالت "القبس" إن لدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخا أطلق باتجاه مدينة مصياف الشمالية ودمرته قبل وصوله لهدفه.



ونقلت "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية اليمنية، قررت عبره تعليق عمل مكتبها في عدن اعتبارا من أمس حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، معربة عن "أسفها" لتعليق عمل مكتبها في عدن باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين وذلك "نتيجة للتمرد المسلح الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية".



دوليًا، أفادت "الراي" بأن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أكدت في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح اليوم الجمعة.



وذكرت "الجريدة" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستمنع زيارة النائبتين الديمقراطيتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر وذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى منعهما.