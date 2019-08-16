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ترامب: إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:55 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة لأن العقوبات ألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها.

وأضاف ترامب خلال حديث أمام حشد انتخابي بمدينة نيو هامبشاير: "إيران تريد التوصل إلى صفقة، وهذا بسبب أن العقوبات سببت أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت، اليوم، بيانًا قالت فيه إن واشنطن ستستخدم كل ما في جعبتها من أدوات لمنع إيران ووكلائها من زعزعة الاستقرار.

وفي 14 يوليو 2015، وقعت مجموعة 5+1 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)، مع إيران اتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي سوى أقل من ثلاث سنوات، إذ أعلن ترامب العام الماضي انسحاب بلاده منها واستئناف فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قبل أسابيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى علي خامنئي.

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