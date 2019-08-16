اخبار الرياضة .. موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي ...الميريا الإسباني ينشئ حسابا بالعربي

1-موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



2- الصحف السعودية تكشف حقيقة رحيل برانكو عن قيادة أهلي جدة



3- صالح وعبدالله جمعة بصحبة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"



4- لن نستسلم أبدا..الميريا الاسباني ينشئ حسابا بالعربي عبر تويتر وتركي آل الشيخ يعلق



5- أحلام سعيدة.. الأهلي يحيي ذكرى التتويج بكأس مصر قبل مواجهة بيراميدز غدا



6- إنتر ميلان يوافق على رحيل إيكاردي إلى نابولي مقابل 70 مليون يورو



7- عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله قرار الزمالك



8- تركي ال الشيخ عن اكتشاف المواهب: 12 ألف صوت قدموا في المسابقة



9- محمد صلاح يكشف أسباب سرعته الفائقة فى الملعب مع ليفربول .. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" فجر، الجمعة ، 16 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بالاخبار الرياضية المحلية و العالمية و التي كان ابرزها :تتجه أنظار عشاق الكرة مساء اليوم الجمعة لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالى فى المباراة التى ستقام بينهما فى ذهاب دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقياكشفت صحيفة الرياضية السعودية حقيقة قرب رحيل الكرواتي برانكو المدير الفني لفريق أهلي جدة عن الفريق خلال الفترة الحالية عقب عزم مجلس الإدارة على إقالته .يظهر الثنائي صالح جمعة نجم الأهلي، وشقيقه عبدالله جمعة نجم الزمالك، على شاشة قناة dmc من خلال برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، خلال الأسبوع المقبل.وجه نادي الميريا رسالة ترحيب لـ جماهير الفريق بالوطن العربي خاصة عقب إنشاء حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".حرص النادي الأهلي على احياء ذكرى التتويج بـ كأس مصر عام 2017 عقب الفوز أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان وافق على عرض نادي نابولي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.قال محمد عودة ، المدير الفني لفريق بتروجيت ، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي رفض الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة تواجده في المقاولون العرب.