كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا عقب إطلاق الشمال لمقذوفين مجهولين

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ أن مجلس الأمن الوطني للمكتب الرئاسي عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولي الهوية.



وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من بلدة "تونج تشون" بإقليم كانج وون في اتجاه بحر الشرق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.



ودعت الجلسة الدائمة لمجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي في الاجتماع، كوريا الشمالية إلى التوقف عن الأفعال التي تصعد حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.



وذكر المكتب الرئاسي في تقريره الصحفي أن مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي "جونج وي-يونج" ترأس الاجتماع عبر الفيديو.

وقال إن اللجنة عبرت عن قلقها من أن يتسبب إطلاق كوريا الشمالية لسلسلة من المقذوفات قصيرة المدى بحجة تدريبات مركز القيادة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في تصعيد حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، داعية الشمال إلى الكف عن الأفعال المماثلة.



وأضاف أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تتعاونان بشكل وثيق لتحليل المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما.

وتعهدت اللجنة بالحفاظ على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي موقف عسكري من خلال تدريبات مركز القيادة المشتركة بين سول وواشنطن وفقا للمكتب.