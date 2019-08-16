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سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه بحر الشرق

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم /الجمعة/ مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من بلدة "تونج-تشون" بإقليم كانجوون في اتجاه بحر الشرق.

وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وتجري سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.

وجاء إطلاق المقذوفين بعد 10 أيام من إجراء كوريا الشمالية للتجربة الصاروخية الأخيرة، ليكون هذا سادس عملية إطلاق صواريخ في غضون 3 أسابيع، وثامنها خلال العام الجاري.

يذكر أن كوريا الشمالية لم تجر عمليات الإطلاق بعد أن ادعت استكمال تسلحها النووي في أعقاب إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-15 في نوفمبر عام 2017.بيد أنها أطلقت صواريخ من طراز /KN-23/ والتي تعتبر النسخة الكورية الشمالية من الصاروخ الروسي إسكندر في حدثين متتاليين يومي 4 و 9 مايو من العام الجاري.كما أطلقت صاروخين قصيري المدى يومي 25 و31 يوليو الماضي، وأيام 2 و6 و10 أغسطس الجاري.

ويقدر أن الصاروخين اللذين أطلقهما الشمال في 10 من الشهر الجاري، حلقا لمسافة تصل إلى حوالي 400 كلم على ارتفاع 48 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.1 ماخ.

وفي السياق ذاته، قالت كوريا الشمالية إنها كانت في خضم تجربة لنظام أسلحة تكتيكية من النوع الجديد.

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