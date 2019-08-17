أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية.. الأحد

تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،أمسية موسيقية في الثامنة مساء غدا الأحد، وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.





وأعدت نسمة عبد العزيز،برنامجا فنيا متميزا يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.





جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع ، وقامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية .





ويكرم مهرجان الأوبرا الصيفي التي تنطلق فعالياته مساء اليوم /الجمعة/ وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافى والفنى فى مصر والوطن العربي.



