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ثقافة

أمسية موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية.. الأحد

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:28 ص
عازفة الماريمبا نسمة
عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها
أ ش أ
تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،أمسية موسيقية في الثامنة مساء غدا الأحد، وذلك على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.

وأعدت نسمة عبد العزيز،برنامجا فنيا متميزا يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع ، وقامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية .

ويكرم مهرجان الأوبرا الصيفي التي تنطلق فعالياته مساء اليوم /الجمعة/ وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافى والفنى فى مصر والوطن العربي.

وتضم فعاليات المهرجان إقامة 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مي فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية.

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