حظك اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

قد يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 16 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 برج الحمل

ماليا: يطالبك الفلك بالتروي وعليك أن تحترس وتدرس الأمور أولا ولا تعلن خططك.

اجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للغضب وعليك أن تهدأ وتحذر الظهور ومع ذلك تتمتع بالقدرة على التأمل والتوصل لنتائج مذهلة.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 برج الثور

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لتوطيد علاقتك بالأصدقاء وتقضي معهم أوقاتا عذبة ويساعدك ذلك على الحصول على دعمهم.

عائليا: رغم الضغوط والهموم، تعبر عن مشاعرك وعن آرائك بحرية ويمدك الوضع الفلكي بالرغبة في إسعاد من حولك.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 برج الجوزاء

مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تعيد تنظيم أفكارك كي تقاوم التشتت.. لا تتسرع وفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

اجتماعيا وماليا: اصبر لثلاثة أيام ولا تحبط إذا تعطلت أو تأجلت أمور.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 برج السرطان

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تخطط لسفر أو تميل للتعاون مع جهات خارجية وتتمتع اليوم بذهن صافي.

صحيا وعاطفيا: تفكر اليوم بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 برج الأسد

ماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك تمنحك نشاطا وشعورا عاما بالحماس والسعادة.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 العذراء

مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 الميزان

صحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي يدفعك اليوم نحو الاهتمام بصحتك وتبدو بحالة جيدة.

مهنيا: القمر في منزلك السادس يدفعك للبحث عن حلول فعالة لبعض المشاكل الصغيرة.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 العقرب

مهنيا وماليا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك حتى لو كنت مشوشا.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 القوس

عائليا: القمر معاكس وقد تجد أن لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

اجتماعيا: تطالبك الكواكب بالصبر حتى تتحسن الأمور.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 الجدي

عائليا وعاطفيا: القمر في منزلك الثالث ويمنحك ذلك دعم الأحباب ويمدك بهدوء الأعصاب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم يشحذ طاقتك ويساعدك على القيام بلقاءات مهمة.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 الدلو

ماليا: القمر بمنزل المال قد يدعم اليوم ظروفك المادية، فقط تمهل وعليك بتنظيم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتحكم في انفعالاتك وقاوم ميلك للتمرد على الطرف الآخر.



حظك اليوم الجمعة 16 /8 /2019 الحوت

ماليا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الحفاظ على اتزان وضعك المالي وتكون في مقدمة الاهتمام.. امض بقوة فالفلك يعمل لصالحك.

مهنيا: القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز.











