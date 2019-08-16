السفر قد يكون مفيدا...نصيحة الأبراج لمواليد 16 أغسطس

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 16 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت خبيرة الأبراج، إذا كنت من مواليد 16 أغسطس، فإن ذلك يعني أنك عملي وعاطفي في آن واحد، وتتمتع بذكاء اجتماعي وبصيرة، وتكن مشاعر إخلاص حقيقية للأصدقاء.. أنت أيضا عنيد وشديد الإصرار وعليك أن تتجنب التسرع والمغامرة الغير محسوبة النتائج.





ونصحت خبيرة الأبراج، مواليد 16 أغسطس، بأن هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

