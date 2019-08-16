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رئيس وزراء جبل طارق: الناقلة الإيرانية قد تغادر اليوم الجمعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أكد رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، اليوم الجمعة، أنه بوسع ناقلة النفط الإيرانية المغادرة بمجرد أن تكون مستعدة.


وأضاف رئيس وزراء جبل طارق، أن الناقلة الإيرانية قد تغادر اليوم الجمعة، لافتا إلى أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة من المغادرة.

وأعرب فابيان بيكاردو، عن استبعاده أن ينتهي المطاف بالناقلة في سوريا، متوقعا أن تلتزم إيران بما قالته.

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي كانت ترفع علم بنما، بدعوى حملها نفطا إيرانيا وخرقها الحظر المفروض على سوريا.

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