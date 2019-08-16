مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة، الموافق 16 -8- 2019، إقامة عدد من المباريات المهمة.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



الدوري الإسباني :



برشلونة X أتلتيك بيلباو فى تمام الساعة 9 مساء ، beIN SPORTS HD 3



الدوري الألماني :



بايرن ميونيخ X هيرتا برلين فى تمام الساعة 8:30 مساء ، beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي :



ليون X أنجيه فى تمام الساعة 8:45 مساء beIN SPORTS HD 6



دوري أبطال أفريقيا:



الزمالك X ديكيداها أف سي فى تمام الساعة 9 مساء On Sport HD.