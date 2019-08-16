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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
حسن العمدة
يشهد اليوم الجمعة، الموافق 16 -8- 2019، إقامة عدد من المباريات المهمة.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

الدوري الإسباني :

برشلونة X أتلتيك بيلباو فى تمام الساعة 9 مساء ، beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني :

بايرن ميونيخ X هيرتا برلين فى تمام الساعة 8:30 مساء ، beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي :

ليون X أنجيه فى تمام الساعة 8:45 مساء beIN SPORTS HD 6

دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك X ديكيداها أف سي فى تمام الساعة 9 مساء On Sport HD.

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