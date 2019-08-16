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توزيع لحوم أكثر من 1000 ذبيحة على المحتاجين في جدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:45 ص
توزيع لحوم أكثر من
توزيع لحوم أكثر من 1000 ذبيحة على المحتاجين من الأسر في جدة
محمد شحتة
وزعت جمعية البر بجدة أكثر من 1000 ذبيحة على المحتاجين من الأسر والأيتام المسجلين في الجمعية وذلك ضمن مشروع الأضاحي .

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن هوصان العتيبي ، وفقا ل "واس" أن مشروع الأضاحي تستفيد منه أكثر من ( 1000 ) أسرة مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها ، كما أن الايتام لهم نصيب من هذا المشروع كونهم أبناء البر ومستحقين لجميع خدماتها ومشاريعها ، مشيرًا إلى أن برنامج "كفالة الأسر" مكن الجمعية من تلبية حاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال .

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعتبر من المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ لتحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام المحتاجين والفقراء, مبينًا أن الجمعية تعمل على إيصال الأضاحي إلى محتاجيها.

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