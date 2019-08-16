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اقتصاد

بفعل مخاوف التجارة والنمو.. الذهب يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:07 ص
الذهب
الذهب
رويترز
هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1518.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع نحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1529.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن النزاع مع بكين سيكون قصيرا نوعا ما.

يأتي هذا بعد أن توعدت بكين بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

ومع استمرار قضية التجارة دون حل، يتحوط المستثمرون من تباطؤ عالمي بشراء أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون عوائد السندات التي أجلها عامين للمرة الأولى في 12 عاما. ويعتبر انقلاب منحنى العائد على نطاق واسع تحذيرا من أن الاقتصاد يتجه صوب الركود.

وزاد الذهب 7.4 بالمئة أو أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر وسط تصاعد التوترات التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على مستوى العالم.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.20 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 836.04 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1448.01 دولار للأوقية.

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