الهند تخفف القيود المفروضة في جامو وكشمير خلال أيام

أبلغت الحكومة الاتحادية الهندية المحكمة العليا اليوم الجمعة أنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتنظر المحكمة عريضة مقدمة من رئيس تحرير صحيفة تطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي قُطعت خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات وذلك قبل أن تلغي الحكومة الوضع الخاص بكشمير.



وقال محامي الحكومة توشار ميهتا إن القيود ستُرفع "في غضون الأيام القليلة المقبلة".