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مقتل جندي باكستاني بنيران هندية في كشمير

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:09 ص
اقليم كشمير
اقليم كشمير
عرفة البنداري
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وكتب اللواء آصف غفور، المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعلن فيها مقتل جندي باكستاني بنيران هندية، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجانبين، الباكستاني والهندي.

وكان الجانب الباكستاني قد أعلن، أمس الخميس، مقتل 3 جنود باكستانيين و5 هنود في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في كشمير.

وصرح اللواء آصف غفور، في تغريدة سابقة على "تويتر" بأن "القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة".

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