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الأوقاف: الشعب يستحق التقدير بمشروع صك الأضاحي..والقاهرة لها النصيب الأكبر.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف أن الشعب المصري يستحق كل تقدير في مشروع صكوك الأضاحى لثقته بوزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح على فضائية dmc أن مشروع صكوك الأضاحي يساهم في رفع العناء عن الشعب المصري؛ مشيرا إلى أنه يأمل أن يصل إلى كل قرى ونجوع مصر على الرغم أن القاهرة سيكون لها النصيب الأكبر في التوزيع.

وتابع أن وزارة الأوقاف، ستنظم اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة).

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن تسيير القوافل إلى جميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار رسالتها الدعوية لنشر صحيح الدين إن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة بعنوان (ماذا بعد الحج)، كما سيلتقون المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.

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