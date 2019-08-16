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الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:49 ص
داعش
داعش
أ ش أ
أحبط الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" شمال شرق محافظة ديالى.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن تسعة عناصر من داعش حاولوا التسلل إلى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى ،موضحة أن قوة من اللواءين 28 و120 بالحشد الشعبي قامت بضرب تلك العناصر بالهاونات مما أجبرهم على الفرار إلى جهة مجهولة.

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