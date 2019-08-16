ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يقترح زيادة المصحات العقلية لمكافحة حوادث إطلاق النار العشوائية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:46 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد ، مشيرا إلى يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية.

وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي). هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين).. نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين ومصحات خاصة".

وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع، مضيفا "أنه لا يمكن أن ندع هؤلاء في الشوارع".

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 - 8 - 2019 بمحافظات مصر

ننشر أول صور من حريق ورشة سيارات في مدينة نصر

قوام مثالى وفساتين فخامة .. شاهد أبرز إطلالات وعد فى عيد ميلادها

الأوقاف: الشعب يستحق التقدير بمشروع صك الأضاحي..والقاهرة لها النصيب الأكبر.. فيديو

الدولار يتهاوى.. العملة الأمريكية خطر على المستثمرين لهذا السبب

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد