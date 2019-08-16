بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو فى تمام الساعه 9 مساء، في افتتاح الدوري الإسباني .



استعد برشلونة جيدا للموسم الجديد ليس من أجل الحفاظ على لقبه المحلي فقط بل من أجل الثلاثية التاريخية التي حققه من قبل.



وخاض برشلونة 5 مبارياتٍ تحضيرية للموسم الجديد وكانت البداية أمام تشيلسي في كأس راكوتين وخسر الكتلان بهدفين لهدف، ثم واجهوا فريق اسطورة الفريق السابق أندريس إنييستا فيسيل كوبي وفازوا بثنائيةٍ نظيفة، وذلك قبل أن يواجه الكتلان آرسنال في كأس جوان جامبر ويفوز بهدفين لهدف، أما الختام فكان أمام نابولي في كأس سوبر إيطالي إسباني لُعب على مباراتي ذهاب وإياب فاز بهما زملاء ميسي بهدفين لهدف للأولى ورباعيةٍ نظيفة للثانية.



وأيضا خاض أتلتيك بلباو 8 مباريات تحضيرية للموسم الجديد في الصيف، أبرزها كانت أمام روما في بيروجيا بإيطاليا وانتهت بالتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة الباسكيين ووست هام الإنجليزي.













