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قصف إسرائيلي جديد على سوريا.. تفاصيل

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:07 ص
قصف إسرائيلي جديد
قصف إسرائيلي جديد على سوريا
سمر صالح
نشر موقع "والاه" العبري اليوم الجمعة تفاصيل القصف الجديد على سوريا والذي وقع فى الساعات الأولى من ليلة الجمعة.

وقال الموقع العبرية إنه سمع بعد منتصف الليل دوي انفجار ضخم في منطقة حمص في سوريا.

وتابع "والاه" أن التقارير السورية أكدت أنه تم تفعيل وسائل الدفاع الجوية السورية، ضد صاروخ في منطقة مصياف شمالي البلاد.

وأفاد الموقع بأنه وفقا لمصادر عسكرية فإن الصاروخ وصل من جهة شمال لبنان، واعترضته الدفاعات السورية قبل وصوله إلى الهدف.

وإختتم "والاه" أن عادة ما تقصف إسرائيل أهدافا في سوريا بزعم أنها قواعد عسكرية لإيران، أو أهدافا لحزب الله.

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