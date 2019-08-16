الإفتاء: الإجهاض حرام شرعا وجريمة ولا يجوز إلا بأمر الطبيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض حرام شرعا وجريمة يعاقب عليها القانون.



وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوما من الحمل وبعدها يكون الأمر أصعب وخطر ولا يجوز فيها الإجهاض أما قبلها فقد يكون الأمر أيسر إذا كانت هناك معطيات تؤدي إلى الإجهاض.



وأشار إلى أن الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل يكون خطرا على حياة الأم وبالتالى لا يجوز حتى لو كان بسبب ضيق الحالة المادية والظروف الاجتماعية ويجوز في حالة إذا ما أمر الطبيب بالإجهاض لخطورته على صحة الأم أما قبل هذه المدة فقد يجوز في حالات ضيقة جدا.



وذكر أن الأزواج عليهم أن يزيلوا الأفكار السيئة التي تجعلهم يرتكبون أمرا محرما فقد يكون الجنين الذين يستصعبون نزوله للحياة هو الوحيد الذي يصلح حاله ويسعدهم في حياتهم.



