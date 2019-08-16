الشباب الفلسطيني.. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة



يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية تحت مسمي "الشباب الفلسطيني".



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.



وكانت الهيئة الغت مسيرات العودة للاسبوع الماضي وقررت أن تقتصر فعاليات المسيرات على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة) ، ومخيم العودة شرق خان يونس يوم الاحد.



وقالت في بيان لها"قررنا واستثناء يوم الجمعة (8/9) من أي فعاليات ، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك".