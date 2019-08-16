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فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
سمر سعد
قام محمد رمضان بطرح بوستر حفله الغنائي الجديد والذى من المقرر إقامته بقرية العالمين الساحل الشمالى الأسبوع المقبل.

وأعلن رمضان أسعار التذاكر على النحو التالي: 200 ، 500 ، 750 ، 1000.

وكانت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية قد انتهت أمس من بحث الشكوى المقدمة من شركة ستارز (محمد محسن جابر) ضد الفنان محمد رمضان بحضور طرفي الشكوى ومحاولة التوصل لحل الخلاف بين الطرفين.

وأكد عبد الغني شوشة وكيل الفنان محمد رمضان ان الاجتماع انتهى إلى حل الخلاف القائم بين الطرفين، وانه تم التوصل إلى حل للعديد من النقاط في بنود التعاقد في ملحق للعقد يتم توثيقه في الشئون القانونية للنقابة يوم الاثنين المقبل مؤكدا أن تنظيم الحفل المقبل، لشركة محمد محسن جابر.

وكانت شركة ستارز تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية طالب فيها بمنع محمد رمضان من إحياء أي حفل غنائي نظرا لوجود عقد بين الطرفين ينص على تنظيم محسن جابر لأي حفل يحييه رمضان.

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