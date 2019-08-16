قتل عشرات الإسرائيليين.. تعرف على سبب الوفاة الرئيسي في تل أبيب



ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن مرض السرطان ينهش إسرائيل ويعتبر سبب الوفاة الأول للعديد من الإسرائيليين فى وقتنا هذا.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ان مرض السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات بين الرجال والنساء في إسرائيل.



وقالت "يديعوت" أنه وفقا للمعطيات فإن السرطان هو سبب الوفيات الرئيسي منذ عام 1999 ، وفي السنوات 2014 حتى 2016 كان سبب الوفيات بين النساء في سن 15 حتى 74 وعند الرجال من سن 25 فما فوق.



وتابعت الصحيفة العبرية أنه في عام 2016 كانت ربع الوفيات بسبب السرطان والسبب الثاني للوفيات هو امراض القلب.



وإختتمت "يديعوت احرونوت" بأنه احتلت المرتبة الثالثة والرابعة أمراض الاوعية الدموية بالمخ والسكري بترتيب عكسي بين الرجال والنساء.