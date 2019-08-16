جريزمان يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

استقر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بشكل كبير على التشكيل الأساسي، لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم، الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني.



وسيفقد فريق برشلونة لخدمات نجمه الأول ليونيل ميسي في مباراة اليوم بسبب الإصابة.



ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: سميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا.



خط الوسط: سيرجيو روبرتو - بوسكيتس - فرانكي ديونج.



خط الهجوم: عثمان ديمبلي - انطوان جريزمان - لويس سواريز.