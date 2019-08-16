ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريزمان يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:00 ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
محمد السعيد
استقر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بشكل كبير على التشكيل الأساسي، لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم، الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني.

وسيفقد فريق برشلونة لخدمات نجمه الأول ليونيل ميسي في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا.

خط الوسط: سيرجيو روبرتو - بوسكيتس - فرانكي ديونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - انطوان جريزمان - لويس سواريز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام تشيلسي

ميسي خارج تشكيل برشلونة المتوقع أمام آرسنال في كأس خوان جامبر

قائمة برشلونة.. الإصابة تبعد ميسي عن جولة أمريكا

ترشيحاتنا

تداول صور لـ بقايا حمير مشفاة جنوب الغردقة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالغردقة

ننشر أول صور من حريق ورشة سيارات في مدينة نصر

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

شاب كيني يخترع جهازا لوقف افتراس الأسود لقطعان الماشية.. فيديو

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

صالح يحرص على اصطحاب عروسه لمشاهدة معالم بورسعيد الباسلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد