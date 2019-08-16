عمر السومة يصدم أهلي جدة

وجه السوري عمر السومة مهاجم فريقة أهلي جدة صدمة قوية لـ إدارة ناديه، بطلبه الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن عمر السومة طالب إدارة نادي أهلي جدة بالرحيل خلال الصيف الحالي، بعد الدخول في أزمات مع مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت الصحيفة، أن إدارة أهلي جدة لم تتوصل إلى حل حتى الآن، وتنتظر مران اليوم الجمعة، لعقد جلسة بين السومة والمدرب الكرواتي، لإنهاء الخلافات بينهما.



وكان عمر السومة أثار الجدل، في مباراة فريقه أمام الهلال، الثلاثاء الماضي، في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، حيث قام بإلقاء قميص أهلي جدة على الأرض، قبل نزوله بديلا في الشوط الثاني.

