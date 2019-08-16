ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر السومة يصدم أهلي جدة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:11 ص
عمر السومة
عمر السومة
محمد السعيد
وجه السوري عمر السومة مهاجم فريقة أهلي جدة صدمة قوية لـ إدارة ناديه، بطلبه الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن عمر السومة طالب إدارة نادي أهلي جدة بالرحيل خلال الصيف الحالي، بعد الدخول في أزمات مع مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة أهلي جدة لم تتوصل إلى حل حتى الآن، وتنتظر مران اليوم الجمعة، لعقد جلسة بين السومة والمدرب الكرواتي، لإنهاء الخلافات بينهما.

وكان عمر السومة أثار الجدل، في مباراة فريقه أمام الهلال، الثلاثاء الماضي، في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، حيث قام بإلقاء قميص أهلي جدة على الأرض، قبل نزوله بديلا في الشوط الثاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة لـ الأهلي جدة قبل المواجهة المصيرية أمام الهلال

الأهلي يواجه الهلال في كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية

بث مباشر.. مباراة الهلال والأهلي في دروي أبطال آسيا

مفاجأة في تشكيل الأهلى أمام الهلال بدوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يعاقب عمر السومة بعد واقعة إلقاء القميص

خلاف مع المدرب ... عمر السومة يطالب بالرحيل عن الأهلي السعودي

ترشيحاتنا

خيانة أم خلافات زوجية.. زوج يقتل زوجته بسكين المطبخ بالشرقية والنيابة تحبسه 4 أيام

الأوقاف: الشعب يستحق التقدير بمشروع صك الأضاحي..والقاهرة لها النصيب الأكبر.. فيديو

مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

اخبار الرياضة .. موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي ...الميريا الإسباني ينشئ حسابا بالعربي

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

عمر السومة يصدم أهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد