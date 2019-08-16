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منوعات

آبل تستعد لطرح أول مساعد صوتي HomePod في تايوان واليابان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:17 ص
جهاز HomePod
جهاز HomePod
أماني إبراهيم
أعلنت شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا عن بدء طرح جهازها الأحدث «هوم بود - HomePod» والذي يعد أول مساعد صوتي، في اليابان وتايوان بدءا من الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع ذا فيرج المتخصص في الأخبار التقنية، فإن جهاز HomePod سيتم طرحه فعليا في أسواق اليابان وتايوان بدءا من 23 أغسطس الجاري، وسيبلغ سعره 32 ألف ين في اليابان، فيما يصل سعره إلى حوالي9900 دولار تايواني.

تم طرح هذا الجهاز في الولايات المتحدة وعدة بلاد أخرى في عام 2017، وتستعد آبل لإطلاقه في السوقين الحادي عشر والثاني عشر حاليا، بعدما طرحت جهازها ApplePod في كل مكان حول العالم، وكان سعره فور طرحه بالولايات المتحدة 309 دولار ولكن خفضت الشركة حاليا السعر ليتراوح بين 50 وحتى 299 دولارا أمريكيا.

ويتوفر هوم بود باللونين الأبيض والرمادي، ويوجد بالجهاز 7 ميكروفونات، ويتميز هذا الجهاز بالقدرة على تمييز الصوت والتعرف على أصوات العديد من الأشخاص، أما الشاشة الخاصة به فهي صغيرة ولا تعرض أي معلومات ولكنها تضئ أثناء تلقي الأوامر أو تنفيذ مهام معينة فقط.

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