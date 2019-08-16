ارتفاع أسهم أوروبا بفضل شركات أشباه الموصلات وتحفيز صيني

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من معنويات إيجابية للمستثمرين بعد أن ألمحت الصين إلى خطط لتحفيز النمو الاقتصادي بينما قدمت أسهم شركات صناعة الرقائق الدعم للأسواق بفضل أنباء عن أرباح قوية سجلتها نظيرتها الأمريكية.





لكن المكاسب بصفة عامة لم تتكامل، إذ قالت بورصة لندن للأوراق المالية اليوم الجمعة إنها تجري تحقيقا بشأن خطأ فني، تسبب في تأخير فتح المؤشر القيادي فايننشال تايمز 100 والمؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات المتوسطة البريطانيين.





وأضافت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها ستطرح خطة لدعم الدخل القابل للإنفاق هذا العام وفي 2020 لتشجيع الاستهلاك مع تباطؤ الاقتصاد، وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة مع تسجيل المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة أداء يفوق أداء بقية السوق.



