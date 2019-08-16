التعليم الأزهري في أسبوع.. الموافقة على قواعد القبول في برنامج التعليم الطبي الموازي.. هذه تفاصيل نظام التجنيد والانتساب في الكليات.. والمحرصاوي يزور مستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على معايير الجودة

التعليم الأزهري في أسبوع

الأعلى للأزهر يوافق على قواعد القبول في البرنامج الطبي التكاملي الموازي بكلية الطب جامعة الأزهر: تركيز كبير على كلية الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة تفاصيل نظام التجنيد لطلاب كليات جامعة الأزهر نظام الدراسة بالانتساب في كليات جامعة الأزهر





شهد قطاع التعليم الأزهري في الجامعة وقطاع المعاهد، عدة أحداث وقرارات مهمة خلال الأسبوع المنصرم، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، وافق المجلس الأعلى للأزهر، على قواعد القبول في البرنامج الطبي التكاملي الموازي بكلية الطب (بنين - بنات) القاهرة، كما ورد بمذكرة جامعة الأزهر.





وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، أن من يثبت له الحق في الالتحاق بأي كلية من كليات طب الأزهر في نفس عام الحصول على الثانوية الأزهرية، يمكنه الالتحاق بهذا البرنامج.





كما تعتبر الكلية المعنية بالبرنامج هي كلية الطب بنين وبنات القاهرة، ويتم الالتحاق عن طريق التحويل والتنسيق بين الطلاب المحولين لاختيار صاحب المجموع الأعلى عن طريق الجامعة طبقا للأماكن المتاحة، وفي حال عدم رغبة الطالب في الاستمرار بالبرنامج يعود إلى الكلية التي تم تنسيقه عليها.





وأوضح المجلس أن المصروفات الدراسية للبرنامج تكون للمصريين 50 ألف جنيه مصري تسدد على دفعتين، والوافدون 7 آلاف دولار تسدد على دفعتين، ولا يقبل هذا البرنامج أي إعفاءات، كما تطبق قواعد القبول بالبرنامج لغير الناطقين باللغة العربية على الطلاب الوافدين.





وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر: إن الذكاء الإصطناعي سيكون هو أعلى تقنية تستخدم في إيجاد الحلول المميزة للمشكلات الحياتية، ولذا كان الهدف من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات المصرية، ومنها الأزهر.





وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تركيزا مُنصبًّا على استخدام البنية الأساسية الذكية إلى حد كبير في الحياة اليومية، ومن هذا كان الهدف من إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في الجامعة، لتدعم توجه الدولة المصرية وخطة جامعة الأزهر الاستراتيجية لتعزيز وتطوير وتسريع تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.





وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، لـ"صدى البلد"، ان الكلية ستهتم بالعمل الجاد المثمر لتنفيذ الأهداف الموضوعة لتوفيق مخرجات التعلم بالشكل الذي يكسب الطالب شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والقيادة وتكسبه القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقة في النفس لاتخاذ القرار وخلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التى تعتمد على هذه التقنيات وخلق المواطن الرقمي القادر على التعامل معها.





وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الكلية تسعى إلى أن تكون عَلَمًا عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي.





وزار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.





ووقف محمد المحرصاوي على مستوى الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى مجانًا، وبما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة في ظل الجهود المثمرة التي تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التي تستهدف تُخفيف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.





واطمأن محمد المحرصاوي-خلال جولته الميدانية- على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، بوحدة الغسيل الكلوي، والالتزام بالصيانة الدورية، للماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة ، كما تفقد أعمال تطوير مستشفى الحسين، إضافة إلى مستشفى الطوارئ.





كما اطمأن على أحد طلاب إندونيسيا الذى يتلقى العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، مشددا على ضرورة توفير كافة الرعاية الصحية اللازمة له حتى يتماثل للشفاء التام ولجميع المرضى.





وأعلنت جامعة الأزهر تفاصيل نظام التجنيد الخاص بالطلاب والذي يتم التعامل به في أثناء الدراسة، موضحة أن قانون التجنيد يقضي بعدم السماح لأي طالب مستجد للقيد باي كلية جامعية او معهد اذا كان قد بلغ سن الثامنة عشر ما لم يكن معه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.





كما يقضي بعدم قيد الطلاب المستجدين في كلية جامعية أو معهد اذا جاوز الأربعة وعشرين عاما للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية او ما يعادلها وذلك لم يقدم إحدى الشهادات او النموذج المنصوص عليهما في المادة 45 من القانون عدا نموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة 8 ويمنح الطالب مهلة لمدة عامين ميلاديين لإثبات موقفه من التجنيد.





ويجب أن يتضمن ملف أوراق الطالب المتقدم الي ََمكتب التنسيق نموذج 2 جند وصورة البطاقة الشخصية او العائلية واذا جند الطالب احتفظت له الكلية بترشيحه حتى انتهاء مدة تجنيده وفي هذه الحالة على الطالب اخطار كليته بأنه تم تجنيده وارفاق الأخطار بشهادة رسمية من وحدته العسكرية موضحا بها تاريخ تجنيده لحفظ مكانه وقيده بالكلية بعد انتهاء مدة تجنيده.





كما أعلنت جامعة الأزهر عن نظام الانتساب في الدراسة بالكليات المطبق بها هذا النظام، لافتة إلى أن الدراسة تسير فيه بنظام الفصلين الدراسيين وتطبق عليهم اللوائح المعمول بها في المناهج والامتحانات.





وأوضحت الجامعة أن الطلاب الذين يدرسون بنظام الانتساب لا تطبق عليهم قاعدة الغياب والحضور، كما تطبق عليهم كل الأنشطة الخدمية مثل طلاب الانتظام في مقابل الرسوم المقررة لها فيما عدا الإقامة بالمدينة الجامعية.





وعند قبول الطالب في الكلية المعمول بها هذا النظام يسدد الرسوم المقررة عليه وله الحق في التحويل للانتظام بشرط النجاح بتقدير عام جيد على الاقل.



