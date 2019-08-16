التكلفة ليست عائقا.. سمير عثمان يكشف سبب عدم تطبيق تقنية الـ Var في مصر

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو، في مباريات الدوري بالموسم الجديد 2019 - 2020.





وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية: "التكلفة ليست العائق أمام تطبيق تقنية الفيديو ، يمكن الاعتماد على الرعاة في توفير الأموال لاستيراد الأجهزة".





وأضاف: "لكي يتم تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري لابد من الحصول على رخصة من الفيفا، وأن يحصل الحكام على تصريح من الاتحاد الدولي بإدارة مباريات عبر تقنية الفيديو ".





وتابع: "لدينا 256 حكما في مصر، 4 فقط مصرح لهم بإدارة مباريات عبر تقنية الفيديو".





وكان اتحاد الكرة أعلن مطلع الأسبوع الحالي، تعين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ عصام عبد الفتاح.