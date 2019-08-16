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رياضة

التكلفة ليست عائقا.. سمير عثمان يكشف سبب عدم تطبيق تقنية الـ Var في مصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:44 ص
تقنية الفار
تقنية الفار
محمد السعيد
كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو، في مباريات الدوري بالموسم الجديد 2019 - 2020.

وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية: "التكلفة ليست العائق أمام تطبيق تقنية الفيديو، يمكن الاعتماد على الرعاة في توفير الأموال لاستيراد الأجهزة".

وأضاف: "لكي يتم تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري لابد من الحصول على رخصة من الفيفا، وأن يحصل الحكام على تصريح من الاتحاد الدولي بإدارة مباريات عبر تقنية الفيديو".

وتابع: "لدينا 256 حكما في مصر، 4 فقط مصرح لهم بإدارة مباريات عبر تقنية الفيديو".

وكان اتحاد الكرة أعلن مطلع الأسبوع الحالي، تعين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لـ عصام عبد الفتاح.

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