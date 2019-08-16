خبير اقتصادي: الخريطة الاستثمارية الجديدة تطور إيجابي لفكر الدولة المصرية.. فيديو

قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي إن الخريطة الاستثمارية هي تطور إيجابي لفكر الدولة المصرية مؤكدا أنه في السابق كانت الخرائط توضع جغرافيا كمدينة العاشر من رمضان تقسم إلى أجزاء كجزء للمنسوجات وجزء أخر للحديد وهكذا كان الاستثمار.



وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح على فضائية dmc أن الخريطة الاستثمارية تمت بتحديد الاحتياجات أولا وتخصيص جزء من التسهيلات لخلق بنية أساسية للإنتاج ميرا إلى أن خريطة الإستثمار أصبحت توعية وفي السابق كانت جغرافية.



وتابع الخبير الاقتصادي أنه في مصر يوجد صناعات تعتمد على كثافة العمالة بها ويوجد صناعات تعتمد على كثافة التكنولوجيا منوها إلى أنه سيتم وضع الصناعات ذات العمالة الكثيفة في المحافظات المتكدسة لجذب العمال بينما الصناعات كثيفة التكنولوجيا ليست في حاجة إلى كثافة في العمال.



وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن هناك تسهيلات في الإجراءات وهناك نية لتذليل العقوبات أمام المستثمر وهناك تمويل نوعي عن طريق القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للصناعات الكبيرة سيكون عن طريق التمويل بالمشاركة من الصندوق السيادي.

