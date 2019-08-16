الكويت تغيب عن تصنيف ريادة الأعمال.. لهذا السبب

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، أن الكويت غابت عن تصنيف مؤشر ريادة الأعمال لعام 2019، والصادر عن مجلة "سي إي أو وورلد" (CEOWORLD) العالمية، رغم أنه شمل 100 دولة حول العالم مع تواجد دول الخليج الأخرى باستثناء سلطنة عُمان.
ووفقًا لنتائج المؤشر، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيًا، والخامسة على مستوى العالم بواقع 29.75 من أصل 50 نقطة، تلتها السعودية التي جاءت في المرتبة الـ18 عالميًا، وبواقع 21.62 نقطة.
ويستند المؤشر في تصنيفه على قياس عدد من المتغيرات، شملت الابتكار، والتنافسية، والبنية التحتية، علاوة على قياس مهارات العمالة، وتقييم القدرة على الوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى الانفتاح في الأعمال.
وجاءت المغرب في المركز الرابع عربيًا بعد حلولها في المركز الـ65 عالميًا إثر حصولها على 14.07 نقاط، تلتها الأردن التي جاءت في المركز الخامس عربيًا، والـ73 عالميًا وبواقع 13.44 نقطة، ثم تونس التي حلّت في المرتبة السادسة عربيًا، والـ74 عالميًا بواقع 13.44 نقطة.
ووفقًا لنتائج المؤشر، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيًا، والخامسة على مستوى العالم بواقع 29.75 من أصل 50 نقطة، تلتها السعودية التي جاءت في المرتبة الـ18 عالميًا، وبواقع 21.62 نقطة.
ويستند المؤشر في تصنيفه على قياس عدد من المتغيرات، شملت الابتكار، والتنافسية، والبنية التحتية، علاوة على قياس مهارات العمالة، وتقييم القدرة على الوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى الانفتاح في الأعمال.
وجاءت المغرب في المركز الرابع عربيًا بعد حلولها في المركز الـ65 عالميًا إثر حصولها على 14.07 نقاط، تلتها الأردن التي جاءت في المركز الخامس عربيًا، والـ73 عالميًا وبواقع 13.44 نقطة، ثم تونس التي حلّت في المرتبة السادسة عربيًا، والـ74 عالميًا بواقع 13.44 نقطة.