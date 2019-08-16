ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تغيب عن تصنيف ريادة الأعمال.. لهذا السبب

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:48 ص
سمر صالح
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، أن الكويت غابت عن تصنيف مؤشر ريادة الأعمال لعام 2019، والصادر عن مجلة "سي إي أو وورلد" (CEOWORLD) العالمية، رغم أنه شمل 100 دولة حول العالم مع تواجد دول الخليج الأخرى باستثناء سلطنة عُمان.

ووفقًا لنتائج المؤشر، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيًا، والخامسة على مستوى العالم بواقع 29.75 من أصل 50 نقطة، تلتها السعودية التي جاءت في المرتبة الـ18 عالميًا، وبواقع 21.62 نقطة.

ويستند المؤشر في تصنيفه على قياس عدد من المتغيرات، شملت الابتكار، والتنافسية، والبنية التحتية، علاوة على قياس مهارات العمالة، وتقييم القدرة على الوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى الانفتاح في الأعمال.

وجاءت المغرب في المركز الرابع عربيًا بعد حلولها في المركز الـ65 عالميًا إثر حصولها على 14.07 نقاط، تلتها الأردن التي جاءت في المركز الخامس عربيًا، والـ73 عالميًا وبواقع 13.44 نقطة، ثم تونس التي حلّت في المرتبة السادسة عربيًا، والـ74 عالميًا بواقع 13.44 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق أمم أفريقيا .. تونس تحتل الصدارة عربيا في تصنيف الفيفا.. ومصر تحتل المركز الرابع

بينهم دولة عربية.. تعرف على أكثر 10 جيوش امتلاكا للدبابات عالميا.. فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يتهاوى.. العملة الأمريكية خطر على المستثمرين لهذا السبب

مونيكا بيلوتشي تدخل علاقة مع لاجئ سورى الربيع المقبل

شاب كيني يخترع جهازا لوقف افتراس الأسود لقطعان الماشية.. فيديو

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الكليات التكنولوجية قبل تسجيل رغباتك

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

انخفاض اليورو .. اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-8-2019

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت

صوروه عاريًا.. حبس كهربائى وزوجته 4 أيام

رسميا .. معلق مصري يعلن رحيله عن bein sports

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

لو رجعت هدبحها تاني.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته بعد ضبطها في حضن عشيقها عارية

عودة يكشف أسباب رفض محمد صلاح الانضمام إلى النادي الأهلي ورد فعله على قرار الزمالك

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

البطاطس بـ3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 16-8- 2019

مشروب طبيعي للتخلص من الكرش نهائيا.. تعرف على مكوناته

الدولار يتهاوى.. العملة الأمريكية خطر على المستثمرين لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر