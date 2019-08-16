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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة شقة وإشعال النار بها لإخفاء معالم الجريمة بالقليوبية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين بسرقة شقة سكنية وأشعلا النار بها لإخفاء معالم جريمتهما بمدينة بنها، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتينى دائرة القسم وتم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية وإخماده ومنع امتداده.

وتبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوى على مساحة 70 مترا ملك "م ج ف" 33 عاما عامل ووجود أثار كسر بكالون باب الشقة وبخزينة خاصة داخل إحدى الغرف وخلوها من محتوياتها وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل لم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتم تشكيل فريق بحثي برئاسة العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات المثبتة بالمنطقة محل الحادث تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة "كريم س ا 23" عاما، عامل، و"عمرو ا س" 20 عاما عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بغرض السرقة حيث قررا بقيامهما بكسر باب الشقة والدلوف إليها وكسر الخزينة والإستيلاء علي محتوياتها عبارة عن ( عدد 2 فيزا كارد – هاتف ماركة موتوريلا – جهاز لاب توب ماركة توشيبا – عدد 5 ريال سعودي ) وفتح إسطوانة الغاز الموجودة بالمطبخ عقب ذلك وإشعال قطعة من القماش وإلقائها داخل الشقة لإشعال النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما.

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