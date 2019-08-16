نائب محافظ الوادي الجديد توجه باستكمال المشروعات التنموية بالداخلة

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد, بضرورة استكمال المشروعات التنموية بمركز الداخلة, وذلك أثناء تفقدها عددا من المشروعات, للتأكد من مدى تنفيذ الأعمال, حيث وجهت بضرورة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات.



وتفقدت نائب محافظ الوادى الجديد يرافقها كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة موقع إنشاء مستشفى الداخلة الجديدة بمدينة موط، والتي يتم إنشاؤها على مساحة ١٩ ألفا و٦٥٠ مترا مربعا، وذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.



ومن ناحية أخرى تفقدت حنان مجدي بيوت الطلبه والطالبات بمدينه موط للوقوف على مدى كفاءتها، حيث تشمل ٣ مبان، مبنى للطالبات ومبنى للطلبة وآخر لطلبة التمريض بطاقة استيعابية ٥٨٨ سريرا بواقع ١٩٦ سرير لكل مبنى.



ووجهت حنان مجدي بسرعه تشكيل لجنة لعمل مقايسة لرفع كفاءة البيوت، وذلك لخلق مناخ مناسب للطلاب لاستذكار دروسهم في جو صحي يساعدهم على التفوق.