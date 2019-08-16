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محافظات

بتكلفة 822 ألف جنيه.. الانتهاء من تنفيذ الممشي السياحي بـ الداخلة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:17 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه يجري حاليا أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الممشي السياحي بمدينه موط.

وأضاف أن الممشي السياحي يبلغ طوله 350 مترا وعرضه 12 مترا وبتكلفة مالية 822 ألف جنيه.

وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الخاصة بالأكشاك والمقاعد والمظلات لاستخدام الخامات البيئيه لتعكس الطابع الواحاتي للمحافظة.

وأكد كمال أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتوفير متنفس حضارى وبيئى للمواطنين من أهالى مركز ومدينة الداخلة، وكذلك لتوفيره فرص عمل حقيقة لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة بالممشى.

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