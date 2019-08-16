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محافظات

رفع 30 ألف طن مخلفات أضاحي وقمامة من شوارع القليوبية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
انتهت مجالس المدن والأجهوة التنفيذية بمحافظة القليوبية من رفع جميع مخلفات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة بعد الانتهاء من جميع الاحتفالات مع نهاية الاسبوع الماضى .

وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إنه تم رفع كفاءة منظومة النظافة قبل حلول عيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة خاصة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء لرفع التراكمات ومنها مخلفات الأشجار والحشائش وذبح الأضاحي أولا بأول وتم رفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومقالب القمامة الوسيطة والرئيسية .

واضاف أنه تم الدفع بجميع معدات الرفع والسيارات بالمحافظة لتنفيذ خطة "حملة النظافة الموسعة" على مستوى المحافظة خلال وبعد أيام عيد الأضحى المبارك لرفع القمامة أولا بأول من خلال 3 ورديات عمل على مدار اليوم وأنه تم رفع وإزالة أكثر من 30 ألف طن مخلفات وقمامة ونواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة وناتج مخلفات المجازر .

وتابع أن حملات النظافة مستمرة للقضاء على تراكمات القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع والتركيز على المناطق المزدحمة ذات الكثافة السكانية العالية مثل: "شبرا الخيمة والخانكة وبنها والخصوص وطوخ وقليوب والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بالمدن لرفع المخلفات"

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