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بـ جاكيت أصفر.. فيفي عبده تتألق بإطلالة مختلفة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة فيفي عبده على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة مختلفة عن الإطلالات التي تظهر بها دوما.

وظهرت فيفي عبده بجاكيت أصفر وتوب أسود، ووضعت فيفي يدها على خدها عند التقاط الصورة.

واعتمدت فيفي عبده على تسريحة شعر بخصلات أمامية ومكياج معتاد.

وبينت الصورة ظهور فيفي عبده في إحدى البرامج وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير والياسمين والورد والفل بحبكم".

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