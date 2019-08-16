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محافظات

حل مشاكل المستثمرين المتعثرين بـ الوادى الجديد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:09 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن هناك مهلة 6 أشهر منحتها المحافظة لصغار وكبار المستثمرين عقب استلامهم الأراضي المخصصة للمشروعات الزراعية للبدا فيها .

وقال إن المحافظة وفرت كل السبل والإجراءات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ، مضيفا إن الجدية هى الاساس فى التعامل بين المحافظة وبين الراغبين فى الاستثمار الزراعي وهناك تقييم دوري لكافة المشروعات ونسب تنفيذها وسيتم سحب الأراضي من المستثمرين الغير جادين وطرحها في المزاد العلني.

وأشار إلى أن هناك توجيهات لرؤساء المراكز بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات على ارض الواقع وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين في إطار قانوني ، ورفع تقارير بنسب التنفيذ اولا باول للتاكد من الجدية .

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