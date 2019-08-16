دراسة حديثة : فقر الدم يشير لاحتمالات الإصابة بالخرف لدى كبار السن

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف أكثر من المصابين بفقر الدم.



وتوصلت دراسة جديدة إلى أن فقر الدم الخفيف "انخفاض مستويات الهيموغلوبين في الدم" قد يشير إلى احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.



كما وجد نفس البحث الهولندي وجود علاقة بين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف وارتفاع مستويات الهيموغلوبين في الدم.



"مع وجود حوالي 10 ٪ من الأشخاص فوق سن 65 يعانون من فقر الدم في الأمريكتين وأوروبا ، وما يصل إلى 45 ٪ في البلدان الأفريقية وجنوب شرق آسيا ، يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار مهمة على عبء الخرف" ، أشار مؤلف الدراسة البارز M. Arfan إكرام من مركز إيراسموس الطبي في روتردام بهولندا.



وشملت الدراسة الجديدة أكثر من 12000 شخص يبلغ متوسط ​​أعمارهم 65 عامًا. لم يكن لدى أي من المشاركين الخرف في بداية البحث.



وتم قياس مستويات الهيموغلوبين في بداية الدراسة ووجد أن 6٪ من المشاركين يعانون من فقر الدم.



تم بعد ذلك تتبع صحة المشاركين لمدة 12 عامًا في المتوسط. خلال ذلك الوقت ، أصيب 520 1 من المصابين بالخرف ، بما في ذلك 194 1 شخصًا تم تشخيصهم بمرض الزهايمر ، وفقًا للتقرير المنشور على الإنترنت في طب الأعصاب .



لم تكن الدراسة مصممة لإثبات السبب والنتيجة. ومع ذلك ، أظهر البحث أن المصابين بفقر الدم كانوا أكثر عرضة بنسبة 41 ٪ للإصابة بمرض الزهايمر و 34 ٪ أكثر عرضة لتطوير أي نوع من الخرف من أولئك الذين يعانون من فقر الدم ، حسبما ذكر الفريق.



وفي اكتشاف آخر ، كان الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الهيموغلوبين أكثر عرضة للإصابة بالخرف أيضًا. أولئك الذين لديهم أعلى المستويات كانوا أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم مستويات في الوسط.



ووجد الباحثون أن الذين لديهم أدنى مستويات الهيموغلوبين كانوا أكثر عرضة بنسبة 29 ٪ للإصابة بالخرف من أولئك الذين لديهم مستويات في الوسط.



في بيان صحفي للمجلة ، أضاف إكرام أن النتائج قد تكون مهمة ، بالنظر إلى أن "انتشار الخرف من المتوقع أن يزيد ثلاثة أضعاف خلال العقود المقبلة ، مع توقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي يكون فيها معدل الإصابة بفقر الدم هو الأعلى."



ولكن السؤال عن كيفية تأثير مستويات الهيموغلوبين على خطر الخرف لا يزال غير واضح.



"هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت مستويات الهيموغلوبين تلعب دورًا مباشرًا في هذا الخطر المتزايد أو ما إذا كان يمكن تفسير هذه الارتباطات من خلال القضايا الأساسية أو غيرها من التغييرات في الأوعية الدموية أو التمثيل الغذائي" ، أوضح إكرام.



وأكد الدكتور Satjit Bhusri هو طبيب القلب في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك أن دور الهيموغلوبين في نقل الأكسجين إلى الدماغ قد يكون هو المفتاح.



وأشار إلى أن "أي فقدان سريع أو بطيء للأكسجين سيؤدي إلى انخفاض معرفي وظهور الخرف". على العكس من ذلك ، قال بوسري ، "ارتفاع الهيموغلوبين هو رد فعل لبعض الأمراض الكامنة. هذا المرض يجبر الجسم على إنتاج المزيد من الهيموغلوبين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في سمك الدم وضعف التدفق إلى المخ."



يعتقد خبير آخر أن النتائج يجب أن تكون بمثابة تذكير للأطباء لإيلاء الاهتمام لفقر الدم الخفيف حتى عند حدوثه.



وقال الدكتور غاي مينتز: "أعتقد أنه لا ينبغي على الأطباء شطب فقر الدم الخفيف في أي فئة عمرية ، لأنه يرتبط بوضوح بضعف في الدماغ مع مرور الوقت". يدير صحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب في نورثويل هيلث في مانهاست ، نيويورك.



كما أشار مينتز إلى أن العديد من المشاركين في الدراسة كانوا لا يزالون في الستينيات والسبعينيات من العمر ، لذا "نحن لا ننظر إلى مجموعة من كبار السن من المرضى الضعفاء".



أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الهيموغلوبين ، فيعتقد أن هذا يحدث في كثير من الحالات استجابة لعادة التدخين.

