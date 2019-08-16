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بعد انهاء احتجازها.. إيران تطلق اسما جديدا على ناقلة جبل طارق

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 12:00 م
سفينة جريس 1
سفينة جريس 1
عرفة البنداري
أعلن مسؤول في مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، اليوم الجمعة، إطلاق اسم جديد على الناقلة "غريس-1" التي احتجزت في جبل طارق مطلع يوليو الماضي، وتستعد للابحار اليوم.

وأكد مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، في تصريح صحفي أن الناقلة المفرج عنها ستغادر جبل طارق بطلب من مالكيها، تحت اسم "ادريان دريا" (Adrian Darya) (نيران البحر الحمراء بالفارسية) وسترفع علم إيران بدلا من علم بنما.

كانت سلطات جبل طارق وبريطانيا احتجزتا الناقلة في الرابع من يوليو الماضي بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وقررت سلطات جبل طارق الإفراج عن الناقلة الايرانية، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.

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