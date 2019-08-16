محافظ الوادى الجديد: حل مشكلة انقطاع المياه بأرض السلام

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن المحافظة تسعى حاليا لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه بمنطقة حى السلام بمدينة الخارجة .



وأضاف ، إن هناك خزان مياه سعة 2500 متر مكعب مخصص لهذه المنطقة كان متوقف منذ 12 عاما تم تشغيله بواسطة العاملين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة لزيادة ضغط وضخ المياه للمناطق البعيدة والمرتفعة بحى ارض السلام والمناطق القريبة منه .



ولفت ، إن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على انقطاعات المياه فى كافة المناطق ، بالإضافة إلى إحلال وتطوير محطات مياه الشرب وتغيير الخطوط والوصلات القديمة لتقديم خطة أفضل للمواطنين .



كما اشار انه تم تطبيق منظومة تشغيل مياه الشرب على مدار الــ24 بمدينة الخارجة لاول مرة ، لافتا انه سيتم تطبيق هذه المنظومة قريبا بمركز الداخلة .

