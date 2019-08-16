بسبب بوجبا .. زيدان يلوح بالاستقالة

فجرت صحيفة -اندبندنت-البريطانية مفاجأة كبرى بشأن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، حيث كشفت أنه يرغب في الاستقالة خلال فتره الانتقالات الصيفيه بسبب سياسة رئيس النادي.



ونوهت الصحيفة إلى أن عدم بذل جهد من جانب النادي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي قد يدفعه مرة اخرى للرحيل، حيث يعتبر زيدان مجيء بوجبا بمثابة صفقة الموسم لإعادة هيكلة الفريق مرة اخرى، حيث أبلغ رئيس النادي فلورونتينو بيريز بأن الفريق يمتلك تشكيلة ضعيفة وان الفريق يحتاج الى اجراء تعديلات كثيرة على مستوى الأفراد وانه يحتاج الى اللاعب للمنافسة على البطولات بالموسم المقبل.